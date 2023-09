A Polícia Militar do Pará lançou um edital de concurso público com 4.000 vagas para o Curso de Formação de Praças Soldados, sendo 3.200 para homens e 800 para mulheres. As inscrições serão abertas em 22 de setembro e encerradas em 17 de outubro de 2023.

A prova será realizada em 17 de dezembro e os salários podem chegar a R$ 4.923,71. Além disso, a PMPA divulgou outro edital com 400 vagas para Oficiais, que exigem nível superior em Direito e têm salário inicial de R$ 5,6 mil. O concurso será organizado pelo Cebraspe e as inscrições serão feitas online, com taxa de R$ 109,22. É possível solicitar isenção da taxa para candidatos cadastrados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

Concurso PM PA

Situação: inscrições abertas

Banca: Cebraspe

Vagas: 4.400

Salário: R$ 4.923,71 a R$ 5.896,56 (após formação)

Editais: Soldado PMPA-2023 || Oficial PMPA-2023

