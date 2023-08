ANTECIPADO pagamento de agosto e do prêmio de valorização dos gestores, especialistas e servidores da Segurança

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead), anunciou na manhã desta terça-feira, 22, a antecipação do pagamento do salário dos servidores ativos e inativos estaduais e do prêmio de valorização dos servidores da Segurança, gestores de políticas públicas e especialistas.

O pagamento estará na conta dos servidores aposentados e pensionistas na sexta-feira, 25, e, para os servidores ativos, na segunda-feira, 28, sendo creditado em conta no sábado, 26.

Aos gestores de políticas públicas, especialistas e servidores do Instituto Socioeducativo (ISE), Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Polícia Militar do Acre (PMAC) e Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), o pagamento do prêmio anual de valorização será efetuado também no dia 26 de agosto.

No total, 4.877 servidores receberão o prêmio de valorização, previsto em lei, referente ao ano de 2022, em montante que soma mais de R$ 10 milhões.

O governador Gladson Cameli destacou que a gestão estadual vem se empenhando para, não somente pagar os salários dos servidores em dia, mas também antecipar esses pagamentos. “Esse é um dos nossos principais compromissos com os servidores. Uma forma de honrar àqueles que tanto se empenham para bem servir o povo acreano”, disse.

A gestora de políticas públicas Paola Alencar ressaltou que o gesto “é uma forma de valorizar e reconhecer que o trabalho desenvolvido pela classe é fundamental para o fortalecimento da administração pública do Estado”.

O pagamento dos benefícios decorre de ação integrada entre a Sead e as secretarias de Planejamento (Seplan) e da Fazenda (Sefaz), visando garantir a melhoria dos serviços públicos prestados aos cidadãos.

“Com esforço e responsabilidade nas contas públicas do Estado, o governo segue mantendo o compromisso com o adiantamento salarial. A ação antecipa o pagamento do mês de agosto, garantindo os salários em dia dos mais de 54,7 mil servidores ativos e inativos, e pagamento dos prêmios de valorização, totalizando R$ 418 milhões, que serão injetados na economia local”, acrescentou Guilherme Duarte, secretário adjunto de Pessoal.

Para mais informações, os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do endereço eletrônico https://contracheque.ac.gov.br/login.