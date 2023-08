Os cabeças brancas do MDB sonham em retornar ao poder com os prováveis candidatos que eles chamam de “a trinca de ases do partido”. No caso, eleger prefeitos em Brasiléia, Rio Branco e Cruzeiro do Sul, bem como tentar ocupar espaços nas câmaras municipais e vice prefeituras. Com esse objetivo, pretendem construir alianças.

O MDB conta com Marcus Alexandre na capital, a ex-deputada estadual Leila Galvão, em Brasiléia, e a ex-deputada federal Jéssica Sales, em Cruzeiro do Sul. Pesquisas para consumo interno coordenadas pelo presidente do partido, Flaviano Melo, revelam as reais chances de eleição da trinca de ases.

Na eleição de 2020, o MDB fez projeções para eleger dez prefeitos, mas as urnas não confirmaram o esperado. O partido agora se esforça para retornar a arena política com sua trinca de ases. Porém, é preciso cautela para saber se os adversários não têm cartas para um Straight Flush ou até um Royal Flush. No jogo da eleição não cabem amadores.

“A vida e a morte (política também) estão no poder da língua; aquele que bem a utiliza come do seu fruto. (Provérbios 4:23)

. Ao que parece, o problema do capitão Jair Bolsonaro não era só a língua.

. Partidos de direita como PL, Uniao Brasil e Republicanos avaliam que o mesmo eleitor que votou no ex-presidente Bolsonaro em 2022, votará para prefeito como base nessa premissa.

. Fosse assim, todos os prefeitos do Acre se elegeriam em cima dos votos de Bolsonaro, já que ele teve uma das maiores votações da história.

. A questão é que cada eleição é uma eleição diferente; como jogos de futebol onde nem sempre o time mais forte e melhor vence.

. O vereador Ismael Machado esperando a janela eleitoral abrir para deixar o PSDB e se filiar ao União Brasil.

. Ismael desenvolve uma boa parceria de trabalho com o deputado federal coronel Ulysses (União Brasil).

. Outra vereadora que faz um bom trabalho não só como opositora do prefeito Bocalom, a Elzinha Mendonça (PSB).

. Para um parlamentar, a primeira reeleição é mais difícil do que a eleição; é a prova de fogo.

. Aos poucos e com persistência, os deputados Luiz Gonzaga (PSDB) e Nicolau Júnior (PROGRESSISTA) impuseram uma agenda positiva na Assembleia Legislativa.

. Os deputados passaram a discutir os grandes problemas do Acre saindo da mesmice, do feijão com arroz de sempre.

. Vem aí a festa do agro em Sena Madureira em grande estilo, como bem gosta o prefeito Mazinho Serafim.

. Vamos lá!

. Deputado Eduardo Ribeiro (PSD) ampliando suas bases no Vale do Acre, terra de seu pai, o conselheiro Valmir Ribeiro, que também foi parlamentar.

. Bom dia!