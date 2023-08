Durante sessão realizada na manhã desta terça-feira (22) o vice-presidente do Poder Legislativo, deputado Pedro Longo (PDT), destacou a Audiência Pública realizada no último final de semana em Epitaciolândia, onde foram discutidos assuntos relacionados ao desenvolvimento da região do Alto Acre.

“Tratamos ali também sobre a regularização fundiária, melhorias dos ramais, desenvolvimento do cooperativismo e associativismo, e a questão da infraestrutura turística. Entreguei à Mesa Diretora um projeto feito pelo Sebrae, onde se estabelece um diagnóstico dos problemas e soluções para o desenvolvimento daquela região.”, disse.

A Audiência reuniu líderes políticos de Brasileia, Assis Brasil e Epitaciolândia e serviu como plataforma para debater diversos temas cruciais para o desenvolvimento da região. Um dos destaques foi um projeto apresentado pelo Sebrae, que oferece um diagnóstico completo das dificuldades que a área enfrenta, bem como soluções viáveis para impulsionar o crescimento local.

O parlamentar também se pronunciou acerca da situação da Ponte Juscelino Kubistchek, que se encontra interditada devido a problemas estruturais.

“O diretor do Deracre revelou que uma ordem de serviço foi expedida para a realização da manutenção e reparos estruturais nessa ponte que é crucial. Diante dos desafios de tráfego e das necessidades emergentes, essa medida se mostra fundamental para garantir a segurança e mobilidade da população. A previsão é que o orçamento seja entregue até o dia 11/09, com a Procuradoria Geral do Estado avaliando a viabilidade do projeto em seguida”, afirmou.