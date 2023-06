Mais Médicos bate recorde com mais de 34 mil profissionais inscritos; 19,6 mil são brasileiros com registro no exterior

O Programa Mais Médicos bateu o recorde de inscrições de profissionais, com 34.070 médicos cadastrados no chamamento de vagas, sendo 19.652 brasileiros com registro profissional no país. O número de inscritos foi o maior já alcançado desde a criação da iniciativa, em 2013, durante o governo da presidenta Dilma Rousseff. O prazo para inscrições foi encerrado nesta quarta-feira (31).

A próxima etapa é a publicação das inscrições validadas, que será veiculada nesta quinta (1º), seguida por período de interposição de recursos e, por fim, a divulgação dos resultados finais. A expectativa é que a partir do dia 16 de junho seja divulgada a confirmação das vagas e dos locais escolhidos pelos candidatos, com começo da atuação dos médicos previsto para o fim do mês.

Os médicos brasileiros registrados no Brasil terão prioridade no preenchimento das vagas. As vagas não ocupadas por médicos com registro no país serão preenchidas por brasileiros formados no exterior ou estrangeiros, que continuarão atuando com Registro do Ministério da Saúde (RMS).

Na manhã desta quinta-feira (1º), foi realizada uma coletiva de imprensa no Ministério da Saúde com a participação do secretário de Atenção Primária à Saúde (Saps), Nésio Fernandes; do secretário adjunto da Saps, Felipe Proenço; e da diretora de Apoio à Gestão da Atenção Primária, Luciana Maciel. Para Nésio Fernandes, as melhorias do Mais Médicos representaram um passo importante para a alta adesão da categoria. “O programa está com uma cara nova, renovado e ampliado, com diversos incentivos para fixação e especialização dos médicos”, reforça.

O secretário detalha que o ciclo do programa agora é de quatro anos, com a primeira metade da atuação destinada à especialização com foco em habilidades e competências de Medicina de Família e Comunidade, e o segundo momento voltado para o mestrado profissional.

“Ao fim de quatro anos de ensino em serviço, os médicos podem realizar a prova de título da sociedade e ter três títulos, caso seja aprovado nas avaliações previstas: especialista Lato Sensu, mestrado profissional e a possibilidade da realização da prova de título de Médico de Família e Comunidade”, destaca o titular da secretaria.

Além disso, os profissionais vão receber incentivo para atuação em locais de difícil acesso, com percentuais que variam de acordo com a vulnerabilidade, dificuldade de fixação de médicos e porcentagem da população que depende unicamente do Sistema Único de Saúde (SUS).

Retomada do Mais Médicos

O Ministério da Saúde divulgou, em 22 de maio, um edital com 5.970 vagas distribuídas em 1.994 municípios de todas as regiões do Brasil. O programa visa garantir atendimento médico especialmente em regiões de vazios assistenciais e, em sua nova versão, traz oportunidades de qualificação profissional para os médicos que atuarem no programa, além de oferecer incentivos para quem ocupar vagas em municípios mais vulneráveis.

O secretário Nésio Fernandes reforça que as novidades incorporadas pelo Mais Médicos este ano buscam atrair e valorizar o profissional que participa do programa e, assim, garantir o cuidado da população e das comunidades. “Quem participa tem a chance de garantir formação em Medicina de Família e Comunidade. Nosso objetivo é que os profissionais com registro no Brasil ocupem as vagas que estão sendo ofertadas e, por isso, pensamos em tantas estratégias”, reforça.

Além da oportunidade de qualificação, todos os participantes poderão receber incentivos pela permanência no programa. Aqueles que forem alocados em regiões de extrema pobreza e vulnerabilidade, conforme classificação divulgada por meio de edital, recebem percentual maior.

A retomada do programa Mais Médicos com reformulações e mais benefícios foi anunciada em março pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pela ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Saúde em todo o Brasil

Fortalecer a Atenção Primária é um passo importante para garantir o acesso à saúde da população. “Estudos recentes, tanto nacionais quanto internacionais, demonstraram redução de até 25% da mortalidade infantil naquelas cidades que têm maior presença de profissionais do programa Mais Médicos em atuação”, ressalta o secretário-adjunto de Atenção Primária à Saúde, Felipe Proenço. Vale lembrar que, com a Atenção Primária, é possível prevenir e atender cerca de 80% das demandas da população.

Confira o cronograma completo

Confira mais detalhes sobre as inscrições:

Médicos com CRM

19.652

Brasileiros com registro no exterior

10.523

Estrangeiros com registro no exterior

3.895

Total de brasileiros inscritos

30.175

Total geral

34.070