De acordo com o portal Climatempo, o mês de junho terá pelo menos três frentes frias relevantes que devem passar sobre o Brasil. Destas, dois sistemas têm potencial para causar queda acentuada de temperatura em grandes áreas do país, com perspectiva de geadas amplas e temperaturas negativas na região Sul.

Esse ar frio de origem polar terá força para avançar do Sul para várias áreas do interior do Sudeste e do Centro-Oeste, podendo chegar até ao Acre e Rondônia, causando o fenômeno da “friagem”.

A primeira das frentes frias de junho só deve chegar ao país entre os dias 10 e 15. Já a segunda frente fria deve passar pouco depois do solstício de inverno, que ocorre no dia 21 de junho. A terceira está prevista para o fim do mês.

“A Climatologia mostra que junho é um mês de pouquíssima chuva sobre praticamente todo o Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil. Também ocorre grande redução da frequência das precipitações na parte sul da Região Norte, abrangendo o Acre, Rondônia, o sul do Amazonas e do Pará e o Tocantins. A redução da chuva é observada também pelo interior do Nordeste. Porém, junho é um mês de aumento da chuva no litoral leste do Nordeste. As médias históricas de precipitação de junho superam os 300 mm em algumas capitais”, diz o Climatempo

Relacionado