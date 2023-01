Saúde pública: cursos da Escola Nacional tem inscrição até 31/1

Os Programas de Saúde Pública e Epidemiologia em Saúde Pública vão ofertar para candidatos externos disciplinas de verão e disciplinas da grade 2023.

Já o Programa de Saúde Pública e Meio Ambiente vai ofertar para candidatos externos apenas disciplinas da grade 2023.

Confira no Informe ENSP as chamadas de cada um dos Programas. Os procedimentos para inscrição, as informações sobre o processo de seleção e o link de acesso para as ementas das disciplinas, estão na matéria: https://informe.ensp.fiocruz.br/noticias/53736