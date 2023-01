A modernização do sistema de armazenamento da produção agrária no Acre

Fomentar o agronegócio é uma das apostas da gestão Gladson Cameli para transformar o Acre em terra de oportunidades. No plano de 100 dias do governo, a reestruturação de unidades armazenadoras da Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre (Cageacre) é uma das medidas que visam alavancar o setor no estado.

Somente em Cruzeiro do Sul e Senador Guiomard são investidos quase R$ 8 milhões nas estruturas, que vão ampliar e melhorar a assistência dada ao pequeno e médio produtor, com os serviços de pelagem de arroz e secagem de milho. Futuramente, as unidades visam atender as produções de café.

Pádua Bruzugu, diretor presidente da Cageacre, enfatiza que a meta do executivo Estadual é bem atender o produtor acreano. “O agronegócio cresce e desponta como caminho para a economia acreana. Estamos à disposição para erguer as mãos aos que querem produzir no estado, gerando emprego, renda e riqueza”, pontuou.

A intervenção estadual contempla as estruturas com reforma do piso, pintura, instalação elétrica, além da recuperação de fornalha, cobertura de galpão para secador de café, entre outros serviços.

A obra na unidade de Cruzeiro do Sul avança para a fase de conclusão, com previsão de entrega nos próximos meses. As melhorias no armazém de Senador Guiomard foram finalizadas pela administração estadual.