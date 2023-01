A Procuradoria-Geral do Estado do Acre (PGE-AC) está com inscrições abertas para o XX Processo de Avaliação e Seleção de Estagiário para a formação de cadastro de reserva de Estágio de Estudantes de Nível Superior, na área de Direito.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 28 de fevereiro de 2023, exclusivamente via internet pelo site www.estagio.pge.ac.gov.br.

O estagiário receberá uma bolsa, no valor de R$ 800, bem como a auxílio transporte no valor de R$ 200. A jornada de estágio é de 4 horas diárias e 20 horas semanais.

Somente poderão se inscrever e participar da seleção, estudantes de Direito regularmente matriculados do 3º ao 10º período, em instituições conveniadas com a procuradoria.

Janete Melo, chefe em exercício do Centro de Estudos Jurídicos da Procuradoria (Cejur), garante que o estágio é importante para os acadêmicos que terão oportunidade de atuar na área finalística do Direito.

“Estagiando na PGE, o estudante passa a conhecer a rotina, as funções do advogado público, sempre orientado por um procurador e por toda a equipe técnica da procuradoria. Uma oportunidade de conhecer e atuar nesta profissão tão importante para a sociedade”.

Prova

O processo seletivo será composto de uma prova de caráter classificatório e eliminatório, com 50 questões objetivas de múltipla escolha e 1 questão subjetiva, a ser realizada no dia 13 de março.

O edital está disponível no site http://www.pge.ac.gov.br/.