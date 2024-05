Cabelo de 2,57m faz ucraniana quebrar recorde bizarro e virar ‘Rapunzel da vida real’; conheça Aliia Nasyrova

Quem é a 'Rapunzel da vida real', detentora do recorde de maior cabelo do mundo no Guinness Book?. Foto: Instagram / Purepeople

Imagina colocar seu nome no livro mais importante do mundo? Existem tantos recordes no Guinness Book, o Livro dos Recordes, que se fôssemos listar um por um certamente ficaríamos anos falando sobre tudo o que há de mais extravagante e único no mundo. Um deles, consideravelmente bizarro, chamou atenção na web.

Aliia Nasyrova, uma ucraniana que atualmente reside na Eslováquia, entrou para a edição mais recente do Guinness Book por ter o cabelo mais longo do mundo. O recorde fica ainda mais impressionante quando se sabe o tamanho das madeixas da famosa: 2,57 metros de comprimento!

Conhecida como a ‘Rapunzel da vida real’, Aliia já vinha almejando o recorde há um bom tempo, e a paixão por cabelos grandes vem de família. Segundo o próprio Guinness, a ucraniana se inspirou em sua mãe e avó, que já nutriam fios compridos – mas nem tanto, obviamente!

O recorde veio com um status de celebridade para a, agora, famosa, especialmente depois da participação no programa italiano ‘Lo Show dei Record’. Com mais de 220 mil seguidores no Instagram, Aliia Nasyrova mostra sua rotina de cuidados diários com os cabelos, bem como fotos e vídeos de penteados.

Como a ‘Rapunzel’ cuida dos seus cabelos?

Quando se vê os longos cabelos de Aliia Nasyrova, um dos principais questionamentos é sobre como a detentora do recorde bizarro cuida de suas madeixas, que tem cerca de 90 cm a mais do que a sua altura.

Fato é que, para cuidar dos seus fios tão desejados, a ‘Rapunzel da vida real’ não brinca em serviço. A lavagem é feita apenas uma vez por semana, em um processo que dura cerca de 30 minutos. Depois da lavagem, Aliia aplica uma máscara hidratante em cerca de 2 horas.

O tempo de secagem dos fios é mais chocante ainda e pode durar até mesmo um dia inteiro! Para mantê-los firmes e resistentes, a ‘Rapunzel’ apara as pontas regularmente, além de manter uma dieta saudável. Aliia não consome álcool.

