Como garantir renda extra com produtos para o Dia das Mães

O Dia das Mães é uma data muito estratégica para o varejo. Depois do Natal, é o período de maior consumo dos brasileiros, que sempre dedicam parte do orçamento de maio para presentear essa pessoa tão especial para as famílias.

No setor de alimentação, esta realidade não é diferente e os empreendedores de oportunidade podem se beneficiar deste momento por meio da diversificação do cardápio, além das estratégias de marketing, promoções e foco especial na experiência do cliente, conceitos que devem ser aplicados para garantir mais giro no estoque.

A chefe de cozinha Marcela Soares listou dicas para ajudar os empreendedores a se prepararem para o Dia das Mães com a confecção de produtos personalizados.

“Quanto mais diversificar os produtos, melhor. No entanto, é preciso ter um planejamento para não exagerar nas opções e ficar com o estoque represado. É importante conhecer os seus clientes e divulgar com antecedência para poder trabalhar sob demanda e, claro, ter algo a pronta entrega é sempre bom para atender de última hora”, orienta Marcela Soares.

Ideias para garantir renda extra

Cestas de café da manhã: Nada mais gostoso que começar o Dia das Mães digno de rainha com um café da manhã todo especial. Ofereça cestas de café da manhã recheadas de chocolates, pães variados, frutas e outras delícias.

Kit presente: Facilite a vida dos clientes oferecendo kits de presentes, que podem incluir uma variedade de produtos como bombons, especiarias e itens personalizados.

Promoções especiais: Desenvolva promoções atraentes, como descontos exclusivos, brindes ou frete grátis para compras realizadas no período.



Experiência: Invista na personalização. Abuse das cores, embalagens e itens que possam ser reutilizados pelas mães em qualquer ocasião. A experiência fideliza o cliente e abre novas oportunidades em outras datas comemorativas.

E por último vamos falar do Marketing, a alma do seu negócio. “Tire boas fotos dos seus produtos e utilize as redes sociais, linhas de transmissão, grupos e outras plataformas online para envolver os clientes e promover seu negócio”, finaliza a chefe Marcela.