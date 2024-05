Os 108 anos da Polícia Militar do Acre; veja programação completa do aniversário

Com uma história que remonta aos primeiros anos do século XX, a Polícia Militar do Acre (PMAC) celebra neste ano seu 108º aniversário. Fundada em 25 de maio de 1916, a instituição vai comemorar a data com diversas ações programadas ao longo de todo o mês de maio. O comandante-geral da instituição, coronel Luciano Dias Fonseca, divulgou nesta quinta-feira, 2, o cronograma de atividades.

O início das celebrações foi marcado por ações de saúde voltadas ao público militar, realizadas no Quartel do Comando-Geral, na manhã desta quinta-feira. As atividades programadas para o público em geral, no entanto, têm início no próximo fim de semana, com a Exposição PMAC 108 Anos. A mostra ficará em exibição entre os dias 4 e 5 de maio, no shopping local, com as viaturas históricas e armamentos, além do portfólio de atividades que a Polícia Militar desenvolve no dia a dia. O evento contará, ainda, com a animação da Banda de Música da PMAC, a Furiosa.

Além disso, haverá competições esportivas, incluindo torneios de xadrez, vôlei, jiu-jitsu e futebol, solenidades de condecorações e a grande formatura de aniversário, que acontecerá no dia 24 de maio. Os destaques entre as atividades são a tradicional Corrida Tiradentes e o Baile de Gala da Polícia Militar. A programação inclui ainda um Concerto Musical, apresentado pela Banda de Música da PMAC, na Universidade Federal do Acre (Ufac).

Mais de um século de lutas

Ao longo de seus 108 anos, a Polícia Militar do Acre desempenhou um papel importante na construção do estado, além das atividades já conhecidas de segurança pública, participando ativamente de projetos de infraestrutura, como obras de estradas e prédios públicos, deixando um legado de trabalho reconhecido na história oficial.

O coronel Luciano Dias Fonseca, comandante-geral da PMAC, lembrou que a instituição sempre esteve ao lado do povo, em momentos de alegria e de dificuldade, contribuindo muito além de suas funções constitucionais. Ele destacou que as atividades do calendário de celebrações fazem justiça à Polícia Militar, que nos últimos anos tem se tornado referência entre as instituições do estado e do país.

“São 108 anos de história, desde a transformação da antiga Guarda Territorial para a polícia que temos hoje, moderna e capacitada. Como instituição de estado, nós literalmente construímos estradas para a civilização e para a autonomia do Acre, garantindo, acima de tudo, a concretização do Estado Democrático de Direito. E essa data não poderia passar em branco, pois é um novo marco para a nossa história, no qual a Polícia Militar se coloca como patrimônio do povo acreano, moderna e inovadora, e que só cresce frente aos novos desafios”, destacou.

Segue abaixo o calendário de eventos comemorativos:

– Exposição Via Verde Shopping – 4 e 5 de maio / 16h às 20h

– Ações de Saúde nas unidades da PMAC – 2, 9, 16 e 23 de maio / 7h às 11h

– Torneio de Vôlei na AABB – 10 de maio – 7h

– 8º Campeonato de Xadrez no Colégio Militar Tiradentes – 11 de maio / 7h30

– X Copa Tiradentes de Jiu Jitsu no Cieps – 18 de maio / 8h

– Circuito Rústico Militar no Bope – 19 de maio / 7h

– Culto de ação de graças 108 anos – 19 de maio / 18h

– Palestra para militares no TRE – 20 de maio / 8h

– 2ª Reunião de Ex-Comandantes-Gerais no Quartel do Comando-Geral – 22 de maio / 8h30

– Sessão solene na Aleac – 23 de maio / 10h

– Concerto da Banda de Música na Ufac – 23 de maio / 18h

– Torneio de Futebol no Florestão – 23, 24 e 25 de maio / 7h

– Solenidade de Condecorações Civis na Ufac – 23 de maio / 18h

– Solenidade de Condecorações Militares no Quartel do Comando-Geral – 24 de maio / 17h

– Formatura de aniversário no Quartel do Comando-Geral – 24 de maio / 17h

– Baile de aniversário da PMAC no Afa Jardim – 25 de maio / 21h

– Corrida Tiradentes no Quartel do Comando-Geral – 2 de junho / 7h