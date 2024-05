Provas do CNU serão no próximo dia 5; Saúde tem vagas em cinco áreas

Após oito anos, o Ministério da Saúde volta a selecionar servidores. As provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) serão no próximo domingo (5). A pasta tem 220 vagas em cinco áreas.

O último concurso realizado pelo ministério ocorreu em 2016. À época, 102 vagas foram abertas nas áreas de administrador, analista técnico de políticas sociais e contador.

A coordenadora-geral de Gestão de Pessoas (Cogep) do Ministério da Saúde, Etel Matielo, afirma que a seleção é importante para reforçar a força de trabalho da pasta. “Além de recompor o quadro de servidores, ainda se trabalha na perspectiva da diversidade e equidade em relação aos futuros servidores que serão selecionados de diferentes lugares do Brasil, e na perspectiva das cotas para pessoas pretas e pardas e deficientes”, comenta.

A previsão é que os novos servidores sejam lotados nas secretarias de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde (Sectics), Atenção Especializada à Saúde (Saes) e Atenção Primária à Saúde (Saps).

Na prática, a incorporação de novos servidores melhora a elaboração de políticas públicas de saúde.

O concurso

O CNU é um modelo inovador de seleção de servidores públicos, criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O novo modelo consiste na realização conjunta de concursos públicos.

Nesta edição, as provas serão realizadas em 217 cidades com oportunidades tanto para candidatos de nível médio quanto superior. No Ministério da Saúde, os salários variam entre R$ 5,2 mil e R$ 11,1 mil.

O certame terá provas objetiva (conhecimentos específicos), discursiva e de títulos, além de comprovação de experiência.

Sobre o ministério

O Ministério da Saúde é o órgão do Poder Executivo Federal responsável pela organização e elaboração de planos e políticas públicas voltados para a promoção, a prevenção e a assistência à saúde dos brasileiros.

É função da pasta dispor de condições para a proteção e recuperação da saúde da população, reduzindo as enfermidades, controlando as doenças endêmicas e parasitárias e melhorando a vigilância à saúde, dando, assim, mais qualidade de vida.

Veja áreas e vagas para o Ministério da Saúde no CNU:

Engenharia Civil e Arquitetura – 2 vagas

Tecnologia da Informação – 32 vagas

Área da saúde, Fomento do Complexo Econômico-Industrial da Saúde e Farmácia – 177 vagas

Administração, Contabilidade, Economia ou Estatística – 9 vagas