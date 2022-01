tjac1.jpg

O Instituto Federal do Acre – Campus Rio Branco está com inscrições abertas para o processo seletivo de estagiários em Análise e Desenvolvimento de Software para atuarem no Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJ-AC), a partir de uma Cooperação Técnica, celebrado entre as instituições. O processo visa a formação de uma equipe com quatro estagiários, com contratos de duração mínima de seis meses, podendo ser prorrogado por até dois anos. As inscrições deverão ser feitas pela internet até o dia 14 de janeiro.

Podem se candidatar para as vagas, estudantes do Curso Técnico Integrado em Informática para Internet e do Curso Superior em Tecnologia em Sistemas Para Internet, com previsão de formação mínima de seis meses.

Clique aqui para acessar o edital

Os estagiários atuarão no desenvolvimento e manutenção de soluções de software, levantamento e análise de requisitos e documentação de software, realização de testes e de treinamento da ferramenta desenvolvida, além de responder a questões técnicas relacionadas aos sistemas desenvolvidos e trabalhar em equipe.

O horário de estágio será definido em conformidade com a carga horária do quadro oficial de aulas, de segunda a sexta, totalizando uma carga horária semanal de 25 horas para alunos do ensino superior e 20 para alunos do ensino técnico. A bolsa mensal será no valor de R$ 1.100,00.

O estágio será realizado nas dependências do TJ-AC, podendo ser desenvolvido remotamente, dependendo da necessidade do órgão.

O edital tem validade de seis meses contados a partir da data de publicação do processo seletivo, podendo ser prorrogado.

Inscrições

As inscrições deverão ser feitas no período 05 a 14 de janeiro através do preenchimento do formulário eletrônico, no seguinte endereço: https://forms.gle/Zzjkx5ZnigxZQPCbA

O processo de seleção terá duas etapas eliminatórias e classificatórias, sendo a primeira uma entrevista com o corpo técnico do Ifac. As entrevistas serão nos dias 18 e 19 de janeiro e no dia 21 de janeiro será a divulgação do resultado da 1ª Etapa e convocação para a realização da 2ª etapa, que consiste na entrevista com o corpo técnico do TJ-AC.

Clique aqui para acompanhar o processo seletivo pela página do edital