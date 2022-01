Close-up of unrecognizable man writing credit card number and planning his budget. Or businessman calculating company income in office. Paperwork or finance concept

Empregador, no Portal Emprega Brasil, o trabalhador pode acessar as informações do último requerimento do Seguro-Desemprego e verificar se as parcelas foram emitidas, se existe algum impedimento para habilitação e a data de pagamento. Em breve, também será possível realizar a habilitação do benefício pela página. Essa nova funcionalidade agilizará e facilitará o processo de pedido do Seguro-Desemprego. Avise aos colaboradores.

Sine Fácil – No aplicativo é possível consultar o requerimento do Seguro-Desemprego, receber mensagens sobre a data de liberação das parcelas e o valor, informações sobre notificação que suspendam o requerimento, recursos e dados do vínculo empregatício.

Seguro-Desemprego – O Seguro-Desemprego é um benefício integrante da seguridade social, garantido pelo artigo 7º da Constituição Federal, que trata dos Direitos Sociais, e tem por finalidade prover assistência financeira temporária ao trabalhador dispensado involuntariamente. Atualmente existem cinco modalidades para pagamento do Seguro-Desemprego: Formal, Pescador Artesanal, Bolsa de Qualificação Profissional, Empregado Doméstico e Trabalhador Resgatado.