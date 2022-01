Saiu edital do concurso do Corpo de Bombeiros com mais de 150 vagas no Acre; veja os detalhes

Governo publica edital com 153 vagas para o concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Acre

Lilia Camargo 10/01/2022 – 07h48min

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), tornou público no Diário Oficial (DOE), desta segunda-feira, 10, o edital para o provimento de vagas de nível superior do Corpo de Bombeiros Militar do Acre. No total, estão sendo ofertadas 153 vagas, sendo 122 para o cargo de aluno soldado combatente masculino e outras 31 para o mesmo cargo do sexo feminino. A remuneração inicial é de 4.344, 22 (quatro mil, trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e dois centavos).

O edital, bem como os atos complementares e eventuais retificações será de responsabilidade do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O prazo de validade é de dois anos, a contar da data de publicação do edital e homologação do resultado final. O cadastro de reserva ficará limitado ao percentual de 20% das vagas existentes.

Concurso oferta 153 vagas para aluno soldado. Foto: Neto Lucena/Secom

A prova objetiva está marcada para acontecer no dia 6 de março de 2022 e as inscrições serão feitas pela Internet, por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br, a partir das 8h, do dia 11 de janeiro até as 21h, do dia 7 de fevereiro, sendo o dia 8 de fevereiro o último dia para o pagamento da taxa de inscrição que será de R$ 53 reais.

O concurso será dividido em três etapas, a começar pela prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, seguido da prova de aptidão física, exame psicotécnico, médico e toxicológico e por último a investigação criminal e social.

Para participar, o candidato terá que ter idade mínima de 18 anos e no máximo 30. Ter nível superior completo, estatura mínima de 1.60 para homens e 1.55 para mulheres; estar em dia com as obrigações eleitorais; não obter condenações em virtude de crimes contra a administração pública, entre outros requisitos.

O concurso é mais um compromisso com o fortalecimento da Segurança Pública realizado pelo governador Gladson Cameli, já que a instituição não recebia novos soldados há quase uma década. Em sua fala, o governador enalteceu o trabalho aguerrido dos profissionais do Corpo de Bombeiros e falou do empenho de sua gestão em prol de um serviço público cada vez mais eficiente e de qualidade.

“É mais uma promessa que estamos cumprindo e um dia de muita alegria para o Corpo de Bombeiros, que tanto tem ajudado a nossa população e merece ser tratado com prioridade pelo governo. Todos os estudos técnicos, jurídicos e econômicos foram realizados para que pudéssemos anunciar esse tão aguardado concurso público. Nossos servidores, assim como a sociedade, merecem o melhor e é desta forma que estamos trabalhando e preparando um estado melhor para todos”, enfatizou.