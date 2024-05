Com salário de R$ 9 mil, inscrições no concurso de Porto Acre encerram nesta terça

Os interessados em uma das vagas do concurso da prefeitura de Porto Acre, município localizado cerca de 60 km da capital acreana, têm até esta terça-feira, dia 30, para formalizar inscrição.

Ao todo são 258 vagas entre convocação imediata e cadastro de reserva. O certame oferece vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior, com salários que podem chegar a R$ 9 mil e jornada de trabalho entre 30 e 40 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino e Pesquisa e Extensão (Fundape). A taxa de inscrição varia de R$ 60 a R$ 120. As provas acontecem no dia 26 de maio.