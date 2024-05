Mazinho adquire patrulha mecanizada com apoio da deputada Meire Serafim

Nova patrulha mecanizada adquirida com recursos da deputa Meire - Foto: cedida

A cidade de Sena Madureira receberá uma nova patrulha mecanizada. Essa conquista, liderada pelo prefeito Mazinho Serafim, promete revolucionar a manutenção de ramais e a pavimentação de ruas nos diversos bairros da região.

A secretária de Planejamento, Cláudia Teles, revelou que a Prefeitura investiu em 09 equipamentos essenciais para essa empreitada. Entre eles, destacam-se 2 máquinas retroescavadeiras, 1 pá carregadeira, 2 motoniveladoras e 4 escavadeiras hidráulicas, sendo que 7 desses equipamentos já estão disponíveis na garagem municipal, além de 2 máquinas que estão previstas para chegar nesta segunda-feira (29).

O prefeito Mazinho Serafim enfatizou a importância dessa conquista para a cidade, atribuindo-a à articulação eficaz da deputada federal Meire Serafim junto aos ministérios em Brasília. Ele também mencionou as emendas do ex-deputado federal Flaviano Melo, que estavam adormecidas, mas com a articulação de Meire, foram liberadas.

“Essa nova patrulha mecanizada representa um avanço na infraestrutura urbana de Sena Madureira, e também promete gerar impactos significativos na qualidade de vida dos seus habitantes, facilitando o acesso e melhorando as condições das vias públicas da cidade e a reabertura de ramais na zona rural”, disse o gestor.