Edital altera período de inscrições e data da prova do mestrado do Ipea

O crescimento do número de casos de Covid-19 no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, levou o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) a determinar nesta sexta-feira (07) o regime de teletrabalho emergencial em sua Unidade na capital fluminense até o dia 31 de janeiro. Dessa forma, como a prova presencial para a nova turma do Mestrado Profissional em Políticas Públicas e Desenvolvimento, do Ipea, estava prevista também para o dia 31, foi necessário adiá-la, assim como estender o prazo de inscrições para o processo seletivo do curso.

As provas presenciais que serão realizadas em Brasília e no Rio de Janeiro ficam remarcadas, dessa forma, para o dia 06 de março de 2022. O novo prazo para inscrições no processo seletivo, que teve início em 07 de dezembro de 2021, passa a ser 11 de fevereiro de 2022, às 23h59.

Para mais informações, acesse o edital

