Acre realizará testagem em massa contra Covid-19 a partir do dia 5 na OCA Rio Branco

Com o objetivo de expandir o diagnóstico da covid-19, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizará, de 5 a 7 de janeiro, de 8h às 12h, na OCA, em Rio Branco, o teste rápido de antígeno, que detecta a proteína do novo coronavírus. A ação faz parte do Testa Brasil, do Programa Diagnosticar para Cuidar, do Ministério da Saúde.



O objetivo é monitorar a situação epidemiológica e direcionar os esforços à contenção da pandemia no território nacional. Dessa maneira, identificando a infecção, para administração dos cuidados: isolamento, redução da disseminação, rastreio e testagem dos contatos.

A ação se dá em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, Sesacre e OCA, visando não somente identificar os casos positivos assintomáticos, mas, também, seus contatos primários, para monitoramento pelo Município, permitindo a identificação do perfil epidemiológico de parte da população.

A estratégia faz parte do Plano Nacional de Expansão da Testagem para Covid-19, lançado em setembro pelo Ministério da Saúde, e o resultado é dado em 15 minutos. O teste de antígeno tem um grau de confiança elevado, graças a uma tecnologia avançada, que foi se aprimorando desde o começo da pandemia. É importante esclarecer que os testes RT-PCR continuam sendo usados como padrão-ouro no Sistema Único de Saúde (SUS), ou seja, são necessários para garantir o diagnóstico.

O teste de antígeno funciona assim: a partir de uma amostra coletada pelo swab nasal ou nasofaríngeo, o exame detecta a presença de uma proteína do coronavírus, para mostrar se a pessoa está infectada e em uma fase com maior risco de transmissão. O teste é mais prático, pois não necessita de um laboratório para ser processado, é de fácil manipulação e pode ficar em temperatura até 30º C.

Rapaz, deu positivo. O que faço?

As pessoas que tiverem o resultado positivo para a covid-19 serão orientadas a seguirem os cuidados médicos, as medidas não farmacológicas, como uso de máscaras, isolamento e procurar uma unidade de saúde. O plano recomenda, ainda, que seja feito o rastreamento e monitoramento dos seus contatos.

Para quem estiver com sintomas da covid-19 e testar negativo, a recomendação é para que uma nova amostra seja coletada e enviada a um laboratório de referência, para realização do RT-PCR, para confirmar o diagnóstico.