Refis conclui 2021 beneficiando pequenas, médias e grandes empresas no Acre

A Secretaria de Fazenda do Acre (Sefaz) realizou um balanço da edição do Programa de Recuperação Fiscal (Refis) de 2021. O beneficiou alcançou mais de 1.600 contribuintes, entre empresas de pequeno, médio e grande porte em todo o estado.

Segundo o Governador Gladson Cameli, a atuação conjunta da Sefaz e da PGE durante o Refis consolidou uma parceria que tende a se fortalecer ainda mais, em benefício do contribuinte e protegendo o dinheiro público. Em sua fala, o Governador ressaltou o compromisso da equipe de governo em realizar um esforço voltado para a sociedade que resultou em um volume expressivo de dívidas negociadas, recuperando e garantindo empregos.

“Quero agradecer de coração a todos os servidores que receberam nossos contribuintes, que auxiliaram os empresários que procuraram a Sefaz e a PGE para quitar suas dívidas com o Fisco Estadual”, comemora o chefe do Executivo.

A Sefaz esteve durante a última semana do programa atendendo de 7h30 às 17h para que o máximo de contribuintes pudessem ser atendidos, além da divulgação em massa do benefício.

O secretário da Fazenda Amarísio Freitas agradeceu ao governador do Acre e reforçou a importância dessa edição do Refis. “Queremos agradecer a sensibilidade do Governador Gladson Cameli, em proporcionar aos contribuintes o melhor Refis da história do Acre. As atividades econômicas foram muito impactadas neste dois anos de pandemia, o comércio sofreu restrições e muitas empresas não sobreviveram. Por isso, estamos aqui para reconhecer a importância do Refis 2021 e dizer que ele contribuiu para manter empregos e o empresário poder quitar suas dívidas”, disse Freitas.

O balanço feito superou as expectativas da equipe econômica, segundo explica o secretário-adjunto da Receita Estadual, Breno Caetano, no entanto, ele reforça que é preciso continuar pagando, pois não haverá outro Refis em 2022. “Podemos avaliar este Refis de forma bem positiva, foram mais de 215 milhões parcelados e inúmeras empresas puderam se regularizar; Pedimos para que as pessoas continuem pagando para que não ajuíze outra dívida. Não vamos fazer outro refinanciamento”, ressaltou o adjunto.

Segundo dados informados pela Sefaz, foram efetivados 1.697 acordos, totalizando R$ 215.283.894 milhões em parcelamentos.

Atendimento Sefaz. Foto: Ascom/Sefaz