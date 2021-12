CAp da Ufac realiza chamada de alunos sorteados para matrícula

O Colégio de Aplicação (CAp) da Ufac divulgou a lista de sorteados para vagas e lista de espera na educação infantil do pré-escolar 2 e lista de espera para vagas remanescentes do ensino fundamental (1º ao 9º ano) e ensino médio (1ª e 2ª séries). As listas foram publicadas na sexta-feira, 17, no edital de Sorteio do CAp n.º 3/2021.

Foram disponibilizadas 25 vagas para o pré-escolar 2, enquanto nos demais anos e séries os sorteados ficam em lista de espera. Os pais ou responsáveis dos alunos sorteados no pré-escolar 2 devem realizar a matrícula nesta terça-feira, 21, e quarta-feira, 22, na Secretaria de Registro e Cadastro do CAp, das 8h às 11h. Os que estão em lista de espera devem aguardar ligação da coordenação do CAp para mais informações.

Os sorteios ocorreram de forma totalmente on-line, sendo transmitidos ao vivo pelo canal da Ufac no YouTube. Membro da comissão organizadora dos sorteios, Thaís Carvalho destacou a importância do CAp para a educação acreana. “O CAp tem uma procura muito grande da população para o ingresso de alunos na instituição, por isso os sorteios são muito importantes. Tivemos sucesso em mais um sorteio, dessa vez ocorrendo de forma totalmente on-line.”

(Paulo Weinberger, estagiário Ascom/Ufac)