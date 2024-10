Com previsão de chuvas nos próximos dias, a tendência é melhorar a situação do Acre e outros Estados atingidos por estiagem severa e por incêndios.

É o caso do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Goiás, Rondônia e Tocantins que sofrem com seca e baixa umidade.

Em 2024, o Brasil enfrenta a pior estiagem da história, desde 1950, com impacto principalmente na Amazônia e no Pantanal.

O pesquisador Humberto Barbosa, do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites da Universidade Federal de Alagoas, explica que, com as chuvas, seca diminuiu.

A perspectiva, segundo o pesquisador Humberto Barbosa, é de chuvas nesta semana.

“Deve acontecer algumas chuvas entre o meio da semana e o fim da semana, nessa região mais central, que é a mais crítica hoje, e assim vai melhorando. Não é assim tão rápido, assim como não foi tão rápido chegar nesse nível de secas”.

Já as queimadas cresceram 150% em este ano, no país.

Entre janeiro e setembro, os incêndios atingiram uma área do tamanho do estado de Roraima.

Foram devastados 22 milhões de hectares, 13 milhões a mais que no mesmo período de 2023.

Mais da metade da área queimada fica na Amazônia, depois aparecem Cerrado e Pantanal.

O mês de setembro atingiu o maior pico das queimadas em 2024, com mais de 10 milhões de hectares.