Operação Vetus II: 15 mil idosos vítimas de violência atendidos

Quase 8 mil policiais civis de 25 unidades da federação e do Distrito Federal atenderam 14,9 mil idosos vítimas de violência no Brasil durante a Operação Vetus II. O resultado alcançado pela iniciativa de enfrentamento à violência contra o idoso foi apresentado em reunião nesta quinta-feira (16), em Brasília (DF), com a presença da titular do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Damares Alves.

“Agradeço a cada policial envolvido na operação. Obrigada por protegerem idosos no Brasil e mostrarem como o governo Bolsonaro combate a violência contra idosos, por meio de grandes operações como essa. Acabo de voltar da Expo Dubai e, daqui a três anos, quero voltar lá e levar o exemplo das nossas ações”, ressaltou a ministra.

Uma parceria entre o MMFDH e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a operação foi realizada entre os dias 15 de outubro e 18 de novembro de 2021. Foram alcançados 2.313 municípios, com a apuração de 15.154 denúncias do Disque 100.

O ouvidor nacional de Direitos Humanos do MMFDH, Fernando César Ferreira, explicou que, segundo dados do setor, as pessoas idosas representam um grande grupo vulnerável. “Os idosos sempre foram prioridade, a ministra sempre chama nossa atenção para o cuidado com eles. Vale lembrar que os idosos representam o terceiro maior grupo vulnerável do Disque 100 e isso reforça o quanto a gente tem que se preocupar com essa parcela da população”, disse.

O coordenador-geral de Planejamento Operacional do MJSP, Alberto Fazzio, deu destaque à importância da sociedade para o enfrentamento à violência. “Quando a população se engaja e passa a se preocupar com a situação, isso gera uma reestruturação e um maior interesse dos órgãos nos estados. Além da questão criminal, da responsabilização das pessoas que cometem qualquer tipo de violência contra o idoso vulnerável, essa operação também tem incentivado as questões sociais”, ressaltou.

Números

A Operação Vetus utilizou denúncias do Disque 100 para prender agressores de idosos. Em 2021, até o dia 15 de dezembro, foram registradas 78,7 mil denúncias e 325,6 mil violações de direitos humanos contra pessoas idosas.

Operação Vetus I

Em 2020, a primeira edição da Operação Vetus teve 569 pessoas presas, 14.907 visitas e 874 medidas protetivas cumpridas. Foram 13.424 denúncias de violência contra idosos apuradas em todo o país.