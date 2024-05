Minha Casa Minha Vida: programa deve gerar mais de 6,58 mil empregos no Acre

O Programa Minha Casa MInha Vida devem gerar 6.583 postos de trabalhos no Acre, segundo dados do Boletim de Conjuntura Econômica produzido pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento. Os pesquisadores da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape) avaliaram os impactos sobre os postos de trabalho e a massa de rendimentos na economia acreana durante a execução do programa.

No Acre, o programa deve construir 2,4 mil unidades habitacionais. Há previsão para execução, entre 2024 e 2025, o valor de aproximadamente R$ 390 milhões. A capital Rio Branco será beneficiada com 2.200 unidades habitacionais e Cruzeiro do Sul e Xapuri com 100 unidades cada. Ao todo, a capital acreana detém 91,67% das casas que serão construídas, enquanto os demais municípios detém 4,16% do total do estado. Sobre o total de empregos gerados durante a execução do programa, 3.989 serão gerados pelo governo em Rio Branco e em Xapuri, 2.348 pela Prefeitura de Rio Branco e 246 pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul.

“É importante destacar que os postos de trabalhos serão gerados ao longo da execução da política pública e distribuídos especialmente em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Xapuri. Além disso, os postos de trabalhos que gerados em maior quantidade estão vinculados a trabalhadores semiqualificados”, destaca o pesquisador e professor Rubicleis Gomes.

Sobre as estimativas dos impactos do Programa Minha Casa, Minha Vida sobre a massa de rendimentos durante a construção das residências, a pesquisa aponta que, ao final de 12 meses, estima-se que a economia sofra um impacto de aproximadamente R$ 211 milhões.

Em média, os trabalhadores com semiqualificação irão se apropriar de 75,41% da massa de rendimento, gerado ao longo da execução do programa, o que equivale a aproximadamente R$ 159 milhões. Por sua vez, os trabalhadores com alta qualificação se apropriarão de 18,80%, equivalente a R$ 40 milhões aproximadamente.

Sobre a concentração dos rendimentos gerados pelo programa, a pesquisa revela que a capital acreana irá apresentar um acréscimo nos rendimentos do trabalho de R$ 195 milhões. Xapuri e Cruzeiro do Sul irão gerar aproximadamente R$ 8,6 e R$ 7,60 milhões, respectivamente. Esses valores devem ser transformados em sua integralidade em consumo das famílias.

Acesse o estudo aqui

Clique para acessar o 10o-Boletim-Economico-3a-parte.pdf