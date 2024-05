Acre tem mais de 1,8 mil tentativas de roubo de dados pessoais

Fraudes de identidade – quando golpistas roubam dados pessoais e tentam se passar por outras pessoas para obter vantagens financeiras somaram 1.852 casos no Acre em fevereiro, segundo os dados mais atuais da Serasa.

No País, em fevereiro, a modalidade registrou uma nova queda no Indicador de Tentativas de Fraude da Serasa Experian. Dessa vez, de 0,1% em comparação com o mesmo mês de 2023. No período, foram registradas 3.485 ocorrências a cada milhão de habitantes no Brasil, totalizando 756.576.

“Cuidar dos dados pessoais é uma tarefa diária, mesmo quando o indicador demonstra diminuição nas tentativas de fraude de identidade. Os consumidores precisam ficar atentos com a segurança de suas informações, principalmente, em ambientes on-line. Da mesma forma, as empresas necessitam continuar blindando seus sistemas com soluções de autenticação e prevenção a fraudes em camadas para identificar quem é quem”, declara o Diretor de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, Caio Rocha.

O levantamento do Indicador de Tentativas de Fraude de fevereiro indicou que o Sudeste e o Sul continuaram na liderança do ranking das Unidades Federativas das ocorrências. A variação anual revelou que a queda nas diligências foi registrada por 8 estados e, o restante, apresentou alta.

Relacionado