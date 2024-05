Vídeo: Luciano Huck manda recado para Gracyanne Barbosa após polêmica

Uma semana após brincar com Belo no palco do Domingão sobre arrumar um “crush” para ele e ser detonado por Gracyanne Barbosa, Luciano Huck resolveu mandar um recado para a musa fitness e ex-esposa do cantor, ao vivo.

“Quero mandar um beijo para Gracyanne Barbosa. Semana passada, eu brinquei com o Belo aqui no palco, mas espero que o amor prevaleça e que se quiserem voltar, que voltem. Quem sou eu para dar pitaco, quero mais é celebrar. Então, um beijo e espero que vocês se acertem, mas aqui no palco era uma grande brincadeira”, garantiu ele.

Entenda a treta

As brincadeiras de Luciano Huck com Belo, no palco do Domingão, na semana passada, não agradaram a ex-mulher do cantor, Gracyanne Barbosa. Além de falar sobre a separação, o apresentador ainda sugeriu criar um quadro para arrumar uma “crush” [paquera] para o artista.

Pois bem, queridos leitores, a coluna do metrópoles conversou com a musa fitness sobre o episódio, que foi ao ar no domingo (28/4), e ela se mostrou bastante chateada com a forma como o apresentador abordou a assunto.

“Lamentável a forma como Luciano conduziu o programa, sem nenhum tipo de sensibilidade durante esse processo de exposição dolorosa. Me causa muita surpresa ele, como marido e pai, ter esse tipo de conduta”, disparou ela.

E continuou seu desabafo: “Os pedidos de empatia nas redes sociais não condizem com esse comportamento e é lamentável o exemplo como figura pública”, afirmou Gracyanne.

A influenciadora também analisou o posicionamento do ex-marido: “Quanto ao Belo, acredito que ele ficou desconfortável, mas poderia ter se pronunciado de forma mais clara, pontuando fatos e até mesmo sinalizando que não cabia aquele discurso. Toda separação é dolorida e isso precisa ser respeitado”, declarou ela.

“Onde existe amor, existe esperança”, diz Belo

Que a semana de Belo não foi nada fácil todo mundo sabe. O cantor vem encarando desafios para conciliar a nova turnê do Soweto, em comemoração aos 30 anos do grupo, e o auê causado pelo fim de seu casamento de 14 anos com Gracyanne Barbosa, com direito a exposed de traição.

E o cantor aproveitou sua participação do Domingão com Huck para abrir o coração e falou sobre o rompimento: “A semana não foi uma semana tão boa, mas Deus sempre está me reerguendo de alguma forma, até nos momentos tristes, nos momentos ruins da minha vida”, começou ele.

Em seguida, ele revelou que os perrengues no relacionamento com a musa fitness não são recentes: “Tô passando por um momento, não é tão bom, logicamente. Mas já venho num processo desde o ano passado”.

E completou, deixando no ar se há uma possibilidade de os dois se reconciliarem: “Acho que onde existe amor, ainda existe esperança. É importante dizer isso. A gente está falando de uma história de 14 anos”, afirmou.

“Casamento não é só amor”, dispara Gracyanne

O fim do casamento de Gracyanne Barbosa e Belo ainda está dando o que falar. E a curiosidade dos fãs que acompanhavam o agora ex-casal ainda não foi totalmente aplacada. Muitos internautas ainda questionam a musa fitness sobre o rompimento e na noite da última segunda-feira (22/4) não foi diferente.

Tudo começou quando a influenciadora resolveu postar um vídeo motivacional no Instagram, onde aparecia treinando: “Treine nos dias ruins também. A satisfação vem das pequenas vitórias”, escreveu ela na legenda.

Entre os comentários respondidos por Gracyanne, um falava diretamente sobre o fim do casamento: “Você se sente culpada pelo término?”, quis saber um seguidor.

Foi então que a morena resolveu soltar verbo: “Não. Me sinto culpada por ter permitido que nossa relação fosse acabando, pela correria da dia a dia, cada um preocupado com seu trabalho, sem tempo pra conversar”, declarou ela.

Gracyanne ainda foi além e deu uma lição: “Casamento não é só amor, você precisa cuidar, estar perto, ouvir, fazer essa escolha todos os dias, você tem que abrir mão um pouco do que você quer para o que vocês querem”, garantiu ela.

Outros internautas também cobraram um posicionamento oficial da ex-mulher de Belo sobre o rompimento e perguntaram se houve mesmo traição ou não: “Foi chifre ou não foi? Abre o jogo”, pediu um. “A pergunta que não cala: foi ou não foi [traição]???”, quis saber outro. “Coé grau, vai ter pronunciamento não?”, escreveu um terceiro. Ela, porém, afirmou que ainda vai se pronunciar.

Apesar de tudo, a muda fitness recebeu muito carinho dos seguidores: “Mulher, tu não tem que justificar nada a ninguém a não ser os envolvidos! Então, bora ser feliz que a vida é curta, a gente explica pra quem precisa, o resto é resto! ❤️”, incentivou uma. “Gente, bora treinar. Mais que nunca ela precisa ficar feliz… E quando a gente perguntar ‘tá feliz, Gracyanne?’, ela responder ‘sim’”, postou outra. “Rapaz, queria entender o motivo de tanto blá blá.. Todos têm pecado, todos comentem erros e ninguém tem o direito de julgar”, apoiou um terceiro.