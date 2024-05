A importância da Campanha Maio Amarelo para a conscientização no trânsito

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), reforça nesta segunda-feira, 6, a relevância da Campanha Maio Amarelo, um movimento global de conscientização sobre a segurança no trânsito. Este ano, a campanha adota o tema “Paz no trânsito começa por você”, buscando incentivar a adoção de práticas educativas e seguras nas vias, com foco nos princípios da direção defensiva.

Movimento Maio Amarelo surge com o propósito de sensibilizar a sociedade para os índices de mortes e feridos no trânsito. Foto: Ascom/Sesacre

O Movimento Maio Amarelo surge com o propósito de sensibilizar a sociedade para os índices de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. A iniciativa é coordenada pelo poder público, em conjunto com a sociedade civil, mobilizando todos os segmentos da comunidade.

Nesta perspectiva, a Sesacre, por meio do Núcleo de Vigilância em Violências e Acidentes, aderiu ao movimento em parceria com o Observatório Laço Amarelo, que tem como objetivo estimular a cultura da paz no trânsito sob o tema do ano de 2024.

O secretário de Saúde, Pedro Pascoal, acrescentou: “Estamos comprometidos em reduzir significativamente os índices de mortalidade e lesões no trânsito até 2030. Para isso, contamos com parcerias estratégicas e ações coordenadas entre diversos órgãos e instituições, envolvendo a prevenção de sinistros evitáveis”.

As ações voltadas para a prevenção e redução dos sinistros de trânsito no Acre ocorrem desde o ano de 2012, quando foi implantado o Programa Vida no Trânsito, e desde então conta com a parceria de diversos órgãos e setores.

Carla Diana de Mello, chefe do Núcleo de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (NDANT) e coordenadora do Comitê Estadual do Programa Vida no Trânsito, retoma a importância da campanha, afirmando: “Paz no trânsito começa por você”. Isso é mais do que um tema, é um convite para que cada indivíduo assuma sua responsabilidade na promoção de um trânsito mais seguro e humano”.

A parceria foi legitimada pelo decreto governamental assinado pelo governador Gladson Cameli, sob o nº 6786, de 9 de setembro de 2020, o qual instituiu o Comitê Estadual do Programa Vida no Trânsito-CEPTV. Este comitê reúne vários representantes de órgãos e setores que, sob a coordenação da Secretaria Estadual de Saúde, planejam e executam políticas públicas de prevenção de sinistros de trânsito.

A meta estadual é de reduzir 50% de mortes por lesões no trânsito e 50% de mortalidade de motociclistas, até 2030, em consonância com as metas nacionais. No estado do Acre, segundo o sistema de informações de mortalidade, em 2023 foram contabilizados 88 óbitos por sinistros de trânsito. Destes, 32% foram relacionados aos motociclistas. Já em 2024 foram 18 (atualizado até 24 de abril de 2024).

Em relação às internações, devido às lesões do trânsito, de acordo com o Sistema de Informações Hospitalares, no Acre, foram registradas 1183 internações nas unidades hospitalares, sendo que 78% se concentraram no Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco, que, em 2024, já computa 304 internações, somente nos meses de janeiro e fevereiro.