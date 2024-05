Carro de luxo, jet ski e viagem: Davi revela como vai gastar prêmio do ‘BBB 24’

Davi Brito, 21 anos, revelou como vai gastar o prêmio milionário do BBB24, cerca de R$ 3,3 milhões. Campeão do reality show disse que pretende utilizar a vultosa quantia na compra de alguns bens de luxo e na realização de viagens para o exterior.

“Tenho vontade de ter aqueles carrinhos bons, aqueles Porsches, para dar aquele rolé […] Vou comprar [também] meu jet ski, porque eu gosto de pescar”, afirmou o baiano em entrevista ao Podpah, apresentado por Igor Cavalari (Igão) e Thiago Marques (Mítico).

O soteropolitano contou ainda que quer ir para Paris. “Quero ir em Paris, jogar aquele velho pôquer. Botar aquele smoking. Levar uma ‘nega’ para comer lá em cima na Torre Eiffel, jantar romântico. Tenho vontade de conhecer muitos países. É um momento de viver. Ir para Maldivas”.

Desde que saiu milionário do BBB, Davi não tem do que se queixar em relação ao conforto. Enquanto enfrenta uma turbulência na vida pessoal com o fim de seu namoro com Mani Rego, supostamente provocado após uma briga com a empreendedora, o novo milionário se hospedou uma mansão em Barra do Jacuípe, em Camaçari, na Bahia.

A localidade fica distante quase 58 km da capital, Salvador, o que equivale a uma viagem de aproximadamente 1h10. O imóvel está à venda por R$ 1,5 milhão, praticamente metade do valor que o baiano ganhou no reality. Um final de semana na mansão tem um valor bem mais em conta: R$ 3 mil.