Órgãos como: CGU, INSS, IBGE, Receita Federal, Senado, PCDF – e outros – podem ter seu edital publicado durante o ano.

Para conseguir uma vaga, além de estar atento as oportunidades que surgirão, você precisa estar bem preparado. No dia 02/01 às 20:22, faremos um evento ao vivo para dar um panorama geral do que podemos esperar de 2022.

Além disso, vamos liberar uma condição imperdível para estudar conosco! Toque no botão abaixo e faça seu cadastro.

Deixe seu melhor e-mail