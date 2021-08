Acre já vacinou mais de 27 mil adolescentes contra a Covid-19

De acordo com os dados de monitoramento retirados do site do governo do Estado, o Acre já vacinou 27.301 adolescentes com idades entre 12 e 17 anos com a primeira dose do imunizante contra a covid-19.

A vacinação, que é de responsabilidade dos municípios, tem sido apoiada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), que realizou campanhas, ações itinerantes e mutirões de vacinação para que a faixa etária fosse reduzida com celeridade, alcançando maior cobertura vacinal em todo o estado.

A Sesacre realiza o monitoramento dos casos, dados de aplicação de vacinação e internações por meio do site: http://covid19.ac.gov.br/.

“Os dados ainda não foram atualizados no site do Ministério da Saúde, mas já constam no nosso site, que recebe as informações que são inseridas por cada município”, explica a chefe da Rede de Frio Estadual, Renata Quilles.

Quantitativo

Na faixa etária dos 12 anos, foram vacinados 4.553 adolescentes. Com idade de 13 anos, 4.680. Foram aplicadas 4.601 vacinas em adolescentes com 14 anos. Além de 4.407 em adolescentes com 15 anos. Na faixa dos 16 anos foram aplicadas 4.548 e 4.512 jovens com 17 anos receberam o imunizante até o momento.