Após ação judicial, governo diz que vai contratar segurança para saúde

Após o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed) ajuizar uma Ação Civil Pública por falta de segurança nos hospitais, o governo do estado realizou uma dispensa de licitação emergencial para a contratação de uma nova empresa de vigilância. O processo foi ajuizado na Justiça do Trabalho, na semana passada.

A dispensa de licitação descreve que a empresa será contratada para fornecer o serviço de guarda armada para a Secretária de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), serviço que será executado de segunda a sexta-feira, além dos finais de semana e feriados, nas unidades hospitalares de todo o Acre.

Dentre algumas das principais atividades que os vigilantes precisam desenvolver estão: observar quaisquer tipos de atitudes suspeitas nas imediações do local, adotando a medida de segurança correta; permitir somente a entrada de pessoas identificadas e já previamente autorizadas; verificar a entrada e saída de todos os veículos no posto em que estiver prestando serviço; comunicar a segurança da administração sempre que identificar um acontecimento irregular.

Há anos, o Sindmed-AC reivindica ampliação do serviço de segurança, o que inclui até a reativação dos postos da PM nas unidades de saúde com o objetivo de coibir crimes dentro de hospitais e UPAs.