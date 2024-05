Conheça ave africana que come crocodilos e mata irmãos para sobreviver

A ave conhecida popularmente como bico-de-sapato (Balaeniceps rex), devido ao formato de seu bico, vive no leste da África e pode se alimentar de crocodilos filhotes, além de costumeiramente matar os próprios irmãos enquanto ainda estão em fase de crescimento.

O bico-de-sapato pode chegar a cerca de um metro e meio de altura e ter o terceiro maior bico de pássaros do mundo, medindo 30 centímetros. A espécie possui longas pernas finas que possibilitam o animal a ficar imóvel antes de avançar sobre uma presa. As informações são do Live Science.

Listado como vulnerável pela IUCN (União Internacional para Conservação da Natureza – em tradução) desde 2018, atualmente existem cerca de 3,3 mil a 5,5 mil espécimes vivos de bico-de-sapato no mundo. Segundo a organização, os animais vivem em pântanos de parte da República Democrática do Congo, República Centro-Africana, Sudão, Sudão do Sul, Uganda, Tanzânia, Ruanda e Zâmbia.

De acordo com um estudo publicado no Jornal Africano de Ornitologia – estudo das aves – em 2015, 71% da alimentação do bico-de-sapato consiste em bagres, mas já houve o registro de espécimes comendo enguias, cobras e crocodilos filhotes.

Os animais costumam ser monogâmicos, ou seja, mantêm um parceiro sexual ao longo de toda vida, e botam até três ovos em uma ninhada. Entretanto, o filhote mais forte mata os irmãos por conta de rivalidades e disputa por comida.

O bico-de-sapato é referido incorretamente como uma cegonha, sendo na verdade o único membro existente dos Balaeniceps e da família Balaenicipitidae, com os parentes mais próximos sendo os pelicanos.

Fonte: O Planeta