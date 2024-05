Show de Madonna: fiscais encontram facas e panelas enterradas na areia

A tecnologia também será uma aliada para a segurança na apresentação da Rainha do Pop. Drones e câmeras com reconhecimento facial serão utilizados e as imagens enviadas em tempo real para o centro de controle móvel da Polícia Militar.

Foragidos serão procurados no show da Madonna

Um programa será utilizado para comparar as captações com um banco de dados para identificar procurados e foragidos da polícia.

“Todo esforço é para utilizarmos tecnologia e agilizarmos a atuação policial. Significa uma pronta resposta, e acho que as pessoas que estão indo para um grande evento, elas esperam esse tipo de ação”, declarou a tenente-coronel Claudia Orlinda, porta-voz da PM.