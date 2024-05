A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (3/4), a Operação Colorblend, com o objetivo de suprimir organização criminosa atuante no Acre, voltada para a prática de tráfico internacional de drogas pela via postal.

Ao todo, participaram do trabalho 12 policiais federais, que deram cumprimento a três mandados judiciais de busca e apreensão na cidade de Rio Branco, expedidos pela 3° Vara Federal da Justiça Federal do Acre.

A investigação foi iniciada a partir da apreensão de encomenda com drogas, e foi apurado que a estrutura dos Correios vinha sendo utilizada para enviar substâncias ilegais diretamente para países da Europa Oriental. Para tanto, o grupo criminoso as acondicionava em objetos postais contendo temperos e condimentos.

Os investigados identificados responderão pelos crimes de tráfico internacional de drogas e de associação para o tráfico internacional de drogas, cujas penas somadas poderão chegar a mais de 41 anos de reclusão.