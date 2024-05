Vídeo mostra piranha cortando armadilha de pesca com os dentes. Veja

Viralizou nas redes sociais um vídeo que mostra uma piranha mordendo e cortando lacres de uma armadilha para pesca em Linhares, no norte do Espírito Santo. A publicação, feita no fim de abril, tem mais de 230 milhões de visualizações.

Nas imagens, o produtor de conteúdo Ray Guati pega uma piranha com as mãos e coloca os dentes do peixe próximo a um lacre de plástico preso a um corrimão metálico. Assim que encosta a boca do animal, o peixe corta os três lacres rapidamente. Depois, o peixe é devolvido para a água.

Veja o vídeo:

♬ som original – Metrópoles Oficial @metropolesoficial #TikTokNotícias

O vídeo foi feito em parceria com outra página de pesca, conhecida como Jaguaré Pescas. Ray e a outra pessoa que está filmando brincam sobre a “utilidade” do peixe.

“Deixei os lacres para cortar com piranha. Não usa alicate mais não. Cê tá doido”, comenta uma pessoa no vídeo.

Vídeo viral

O vídeo foi publicado na página de Ray Guati, a Linhares da Pesca. Ray tem 28 anos e, há alguns anos, passou a fazer vídeos de pesca esportiva como forma de produzir conteúdo e ganhar dinheiro na internet. O perfil do influenciador tem mais de 86 mil seguidores e foi criado em 2018.

A publicação sobre a piranha conta com mais de 17 mil comentários, dos mais variados possível, e feitos por pessoas do mundo todo. Um perfil comentou, em inglês, que nem tesouras da casa dele conseguem fazer isso.

Outros comentam que é assim que a piranha realiza uma tecnologia automática de graça. Tiveram até comentários que lembraram do desenho “Os Flintstones”, em que animais eram utilizados como ferramentas no dia a dia, nesse caso como cortador.