Oportunidade: mês de maio terá 19 leilões judiciais no Estado do Acre

O cronograma deste mês se inicia com o leilão da Vara Cível de Sena Madureira. Nesta sexta-feira, 3, encerra-se a oportunidade de enviar lances para uma fazenda com 223 hectares, às margens do rio Caeté; uma edificação no bairro Pista e uma edícula.

Outras quatro vendas públicas se encerram dia 6, da Vara Cível de Brasiléia, 2ª Vara de Cruzeiro do Sul, 3ª Vara Criminal e 4ª Vara Cível de Rio Branco. Em Brasiléia, há a reoferta de duas vacas nelore e um terreno no Loteamento José Rabelo. Em Cruzeiro do Sul, trata-se de dois galpões, um carro e um terreno no Parque Industrial Floresta. Já os itens provenientes de Rio Branco são celulares, um relógio e uma casa no bairro Ouricuri.

Até o dia 7 é possível arrematar um terreno na Avenida Antônio da Rocha Viana, proveniente da 5ª Vara Cível de Rio Branco; uma edificação de um hotel na região central de Porto Acre, pela 3ª Vara Cível de Rio Branco; um sítio na BR 364, pela 4ª Vara Cível de Rio Branco; e um ponto comercial na Avenida Diamantino Augusto de Macedo, pela Vara Cível de Plácido de Castro.

No dia 8, a Vara Única de Porto Acre encerra a oferta de um lote com bicicletas, caixas de som, monitores, televisores, motosserras e facas; a Vara Cível de Feijó de uma máquina partidora de lenha hidráulica; e a Vara Cível de Sena Madureira de uma moto.

A Vara Única de Epitaciolândia tem o edital aberto para lances referente a 145 garrotas da raça nelore, 58 bezerros nelores mestiços, dois novilhos bovinos nelores mestiços com 36 meses de idade e dois novilhos bovinos nelores mestiços com 12 meses de idade. Todos os semoventes podem ser adquiridos até o dia 10, na modalidade eletrônica.

Na mesma data, também finaliza o leilão da Vara Única de Manoel Urbano com uma duas motos. No dia 13, a 2ª Vara Cível de Rio Branco conclui a reoferta de três carros; e no dia 14, a reoferta de uma retroescavadeira e uma casa na Epaminondas Jácome pela 4ª Vara Criminal de Rio Branco e Vara Cível de Plácido de Castro, respectivamente.

O último evento do mês é finalizado no dia 17, novamente a 3ª Vara Criminal de Rio Branco. Desta vez com um carro e uma moto. Vale ressaltar que a compra de veículos pode ser parcelada em até seis vezes, desde que seja dada uma entrada com 25% do valor. Já para imóveis, o parcelamento pode ser estendido em até 30 vezes. Veja as condições da compra e mais detalhes no site da leiloeira.