Pandas atacam uma cuidadora na frente de visitantes em zoológico na China; veja

Parece fofo, mas não é. Uma dupla de pandas, chamados ‘Yu-ke’ e Yu-ai’, atacou uma cuidadora em um zoológico na China. Os momentos foram registrados por visitantes, que gritavam por ajuda durante o ataque.

Nas imagens, é possível ver a mulher, cujo nome não foi divulgado, tentando contê-los com as mãos. Porém, um dos animais a agarra pela perna e parece mordê-la. Enquanto ela tenta tirá-lo, outro pula em cima dela a derrubando no chão.

Ela grita, os empurrando, mas os dois continuam indo pra cima. Até que um deles desiste, o que dá possibilidade para ela conseguir se levantar. Em seguida, um dos colegas aparece para ajudá-la.

Visivelmente cansada e sem um sapato, a mulher se levanta e corre para fora da jaula dos animais enquanto um colega segura o bicho. Com esforço, o outro cuidador consegue recuperar o tênis perdido e corre para dentro. Tudo isso acompanhado de gritos dos visitantes que estavam no local.

O caso aconteceu na terça-feira, 23, no Zoológico de Chongqing. Segundo informações do Daily Mail, a jovem teve apenas arranhões e ferimentos leves.

Um panda-gigante, espécie que aparece nas imagens, adulto pode pesar de 70 a 125 quilos, de acordo com o Instituto Biológico Nacional de Zoológico e Conservação do Smithsonian, nos Estados Unidos.