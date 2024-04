Macaco ‘Chico’ invade mercado, bebe cerveja e provoca ‘caos’ antes de ser capturado; veja

Um macaco provocou ‘caos’ ao invadir duas vezes, no mesmo fim de semana, um supermercado em São Francisco do Sul (SC). O Grupo de Operações e Resgate (GOR) do município afirmou que o animal chegou a comer pinhão, beber cerveja e pegou uma lâmina de barbear antes de ser capturado.

O GOR explica que o macaco, batizado de Chico, é um macho da espécie macaco-prego-preto. Ele tem registro e pertence a um tutor que mora próximo ao estabelecimento, no bairro Rocio Grande, mas estava com a vacina antirrábica atrasada.

Ao Terra, o grupamento explicou que a primeira ‘invasão’ aconteceu na tarde de sábado, 20, quando a equipe foi acionada para retirar o macaco. Chico já tinha consumido pinhão, aberto sacos de leite em pó, além de latas de cerveja.

O tutor do macaco também estava no mercado e esclareceu que Chico tem registro no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e que é microchipado. A Polícia Militar registrou um Termo Circunstanciado por omissão de cautela na guarda do animal, apontou o GOR.

A equipe não conseguiu capturar Chico, que estava assustado, e o macaco voltou para casa na noite de sábado. No entanto, voltou ao estabelecimento na manhã de domingo, 21, e o GOR foi acionado novamente, desta vez capturando o animal.

Chico foi enviado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres em Florianópolis. O tutor, segundo o GOR, precisa aguardar por processo e decisão judicial que vai definir a guarda do macaco.

Vídeo: