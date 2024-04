‘Não somos bagagem’: morte de cão em voo da Gol motiva protesto com pets

A morte do cachorro Joca durante um voo da Gol revoltou a tutora de animais Luciana Athayde, 49, moradora de Fortaleza. Em um vídeo publicado no Instagram, ela —que cuida de sete cães e três gatos— pediu justiça.

O que aconteceu

Luciana fez o protesto com seus animais de estimação. No vídeo publicado nas redes sociais, eles apareceram com palavras que formam a frase: “Não somos bagagem, somos o amor da vida de alguém”.

Não podemos deixar impune o que aconteceu com nosso amigo Joca. A Gol precisa ser penalizada para que nunca mais isso aconteça com mais nenhum ser indefeso. A verdade é que nós não somos carga, e merecemos um lugar seguro igual a qualquer outra pessoa tem direito.

O vídeo já conquistou mais de 70 mil curtidas e nos comentários muitos usuários aprovaram o protesto. “Justiça pelo Joca Golden e tantos outros Jocas anônimos que já morreram em porões de aviões”, disse uma seguidora.

Luciana explicou ao UOL que ficou “arrasada” com a notícia da morte de Joca, e que queria mostrar que animais de estimação não podem ser tratados apenas como “bagagens”.

Fiquei arrasada. Nós que temos pets sabemos o quanto eles são importantes para nós. Depois veio a indignação do descaso. Não pensaram em nenhum momento que naquela caixa tinha um ser vivo e que precisava de atenção redobrada. Luciana Athayde ao UOL

Ela diz que nunca viajou de avião com os animais, mas que episódios como esse causam receio pela possibilidade de levá-los em um voo. “Só se fosse em cima comigo”, diz ela.

O caso de Joca

Joca, um cão da raça golden retriever, deveria ser levado do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) para Sinop (MT), onde seu tutor o aguardava, mas foi parar em Fortaleza. Após a constatação do erro no destino do animal, ele retornou a Guarulhos, mas chegou morto no aeroporto em São Paulo. A caixa de transporte estava com uma etiqueta com destino a Manaus (AM).