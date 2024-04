Saiba o que é, para que serve e quanto custa o microchip para pets

A man's hand is stroking a dog. Love for pets and friendship concept. Close up dog portrait.

O microchip para pets é um dispositivo importante para a segurança e integridade dos animais de estimação. O método ajuda a monitorar o animal e a reduzir casos de abandono nas ruas.

A médica-veterinária Tharcilla Pereira explica que o microchip para pets contém um número de identificação único que ajuda a identificar o animal de estimação caso ele se perca, fuja ou mesmo seja roubado.

Segundo a especialista, o dispositivo eletrônico é implantado sob a pele do pet por meio de uma injeção. O processo é simples e rápido e não causa sofrimento para o bichinho. “O procedimento geralmente leva apenas alguns segundos e é bem tolerado pela maioria dos pets”, afirma.

Importância do microchip para pets

O principal objetivo do microchip é fornecer uma forma permanente de identificação para o animal. Ele armazena um código exclusivo que pode ser lido por leitores específicos, permitindo que veterinários, abrigos de animais e autoridades identifiquem o tutor do pet em casos de separação acidental.

“O microchip é uma medida de segurança vital para garantir a rápida identificação e retorno do animal ao seu tutor. Ao contrário de coleiras e etiquetas de identificação, que podem ser perdidas ou removidas, o microchip oferece uma forma de identificação permanente e inalterável”, comenta Tharcilla.

Quanto custa a implantação?

Após a implantação do microchip no pet, é necessário manter as informações atualizadas para que possa ser realizada a identificação correta do animal. O valor costuma variar de acordo com a clínica veterinária, cidade e Estado, e inclui a taxa de registro do chip no banco de dados nacional de animais perdidos e encontrados.

Contudo, a médica-veterinária ressalta que a implantação do dispositivo é fundamental para garantir proteção extra ao amigo de quatro patas. “Com sua capacidade de fornecer uma identificação única e permanente, o microchip oferece paz de espírito aos tutores, sabendo que seus animais podem ser prontamente identificados e reunidos em caso de emergência”, finaliza.