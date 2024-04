Sede do Procon é invadida e saqueada em Rio Branco

A sede do Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon em Rio Branco, localizado na Travessa Habitasa, no bairro Cerâmica, foi invadida durante a madrugada desta quinta-feira (25) e teve bens subtraídos.

De acordo com funcionários, a invasão aconteceu por meio de uma porta de vidro e sem dificuldades. Os invasores apenas forçaram a abertura da porta, sem necessidade de quebrar nenhum componente.

Depois que adentraram o prédio da instituição, que não possui vigia ou qualquer outro sistema de segurança, os invasores ficaram à vontade para subtrair bens pessoais de funcionários, uma botija de gás, dois microondas e ao menos dois ventiladores.

Até às 9:30h de hoje (25), a perícia da Polícia Civil ainda não havia chegado ao local. A presidente do Procon/AC foi a uma delegacia de polícia registrar boletim de ocorrência.