O apoio do senador Alan Rick à reeleição de Tião Bocalom

Embora não estivesse presente na convenção do Partido Liberal, Progressistas, União Brasil e demais aliados, o senador Alan Rick, da União Brasil, declarou seu apoio à reeleição do prefeito Tião Bocalom (PL). Ele também se pronunciou em nome do deputado federal Roberto Duarte, do partido Republicanos, que ainda não declarou publicamente quem irá apoiar nesta eleição. Contudo, um dos pontos altos da convenção foi a presença do senador Márcio Bittar (UB), que exibiu um vídeo com a participação ao vivo do ex-presidente Jair Bolsonaro e de sua esposa, Michelle Bolsonaro. A estratégia é que a influência de Bolsonaro, visto como o precursor da “Nova Direita” no Brasil, possa influenciar as eleições em Rio Branco e angariar mais votos para a chapa Bocalom e Alysson. Há cerca de três meses, Bocalom estava na iminência de ser expulso do PP, sem aliados, sem lenço e sem documento. Ao que parece, pelo volume de partidos e pessoas na festa, ele caminha a favor do vento e não mais contra.

“Apoiamos a reeleição do prefeito Tião Bocalom porque confiamos nele”. (governador Gladson Cameli)

. Um língua ferina soltou na convenção do PP ontem à noite no SESC Bosque:

. “Para a festa ser completa só faltou mesmo o PSB e seus dirigentes”.

. O problema do PSB, em Rio Branco, é que nas eleições municipais de 2020 abandonou a esquerda e se juntou ao governo bolsonarista, eleito por ampla maioria de direita em 2018.

. Pulou do barco achando que se salvaria…

. Já dizia a avó do Macunaíma:

. “Quem quer pegar atalho, acaba se perdendo na mata”.

. “O meu partido, o União Brasil, apoia o Bocalom”, frase emblemática do senador Alan Rick.

. Destaques na convenção do PL e aliados:

. Elzinha Mendonça, Gabriela Câmara, Degmar Kimpara, Lana Vaz.. as mulheres fizeram a festa!

. Surge para 2026 um novo grupo político liderado por Alan Rick, Socorro Neri e mais algumas figuras de proa que não querem se manifestar agora.

. É do jogo político!

. Com todo o carinho e respeito, mas se uma pessoa diz que vai se afastar do trabalho porque está doente e que não tem que provar nada para ninguém, não está doente!

. A contradição está na construção do próprio argumento!

. Enfim, deixa pra lá!

. Na verdade, ser removido de um processo político é um livramento de Deus!

. Ninguém nunca sabe o que vem pela frente!

. “Os tigres vêm à noite com a voz suave como um trovão e há tempestades que não podemos prever”. (Victor Hugo, Les Miserables).

. E, vem muita tempestade dos órgãos pela frente!

. Vem ou não, vem Macunaíma?!

. Pesquisas nos EUA já apontam Kamala Harris empatada com o Donald Trump!

. Já pensou aquele escandinavo, que parece o Thor, deus do Trovão, em idade bastante avançada, perder para a preta Kamala, descendendo de imigrantes indianos e jamaicanos?

. É a glória dos Democratas!

. Macunaíma, você é um verdadeiro Targaryen, montador de dragões!

. Eu??!!

. Deus me livre! Não monto em pangaré!

. Bom dia!