No Acre, deputado confunde “Vade Mecum” com “Freddie Mercury”

O deputado estadual do Acre, Whendy Lima (UNIÃO/AC) virou meme nas redes sociais nesta quinta-feira (25), ao confundir a pronúncia do compilado de legislações Vade Mecum com o falecido cantor britânico e vocalista da banda Queen, Freddie Mercury.

Numa publicação em sua rede social, Whendy Lima agradeceu ao senador Sérgio Petecão (PSD/AC) pelo presente, uma edição gratuita do Vade Mecum. “Senador Petecão, obrigado aí pelo Freddie Mercury e estamos juntos, câmbio desligo, valeu”, disse o deputado. O vídeo ganhou repercussão depois de ser compartilhado pelo perfil do senador Petecão.

Após a repercussão, o próprio Whendy repostou o vídeo, com cortes de Freddie Mercury cantando e com a seguinte legenda: “Falem [mal] de mim mais fale [sic], o importante é que sou mídia e matéria boa, aqui é produto que não fica em cima de prateleira de mercado”.

Veja o vídeo: