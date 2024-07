Conselho de Arquitetura publica edital para contratar servidores no Acre

Foi publicado, nesta segunda-feira (22/07), no Diário Oficial da União (DOU), o edital de concurso público para atualização do corpo funcional do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Acre (CAU/AC). O Edital nº 01/2024 prevê três vagas para empregos de nível superior e médio, além da formação de cadastro de reserva.

As vagas são destinadas aos cargos de Agente de Fiscalização, Auxiliar de Fiscalização e Assistente Administrativo. Todas as vagas são de provimento imediato, previsto para o primeiro semestre de 2025.

As inscrições no concurso CAU/AC devem ser realizadas exclusivamente via internet , das 10h do dia 22/07 até 23h do dia 09/09. A aplicação das provas está prevista para o dia 20/10/2024, em Rio Branco (AC), local de lotação dos candidatos admitidos.

Os candidatos aprovados e contratados serão submetidos ao regime de trabalho da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e farão jus aos direitos, às vantagens e às obrigações previstas em lei, reguladas em acordo coletivo de trabalho e em normas administrativas internas do CAU/AC.

O edital está disponível no Portal da Transparência. Também é possível acompanhar o processo pelo site do Instituto Quadrix, instituição organizadora do processo. Acesse aqui.

(Com informações do CAU/AC)