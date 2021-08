CRM faz solenidade virtual para recepcionar novos médicos no Acre

Working on a web template on the laptop

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) realizou, nesta segunda-feira (23), uma solenidade para recepcionar os novos médicos que receberam a carteira profissional nos últimos dias. Por conta da pandemia da Covid-19 e para evitar aglomeração e respeitar os protocolos sanitários, o evento ocorreu de forma virtual.

Entre os médicos que receberam a carteira estão Jhuliana Litzy Suarez Mercado; Viviane Rodrigues da Costa; Kelly Bestene Lins; Isabella Araújo de Almeida; José Luiz Matias Vieira; Ana Paula Batista de Souza; Lauana Iara Peres Martins; e Liliane Nascimento Rebele.

A presidente do CRM, Dra. Leuda Dávalos, ressaltou a importância do ingresso dos novos profissionais e deu as boas-vindas. Ela destacou que a maioria passou pelo Revalida e relembrou a batalha do Conselho para manutenção do exame, que garante a filtragem necessária dos profissionais que devem atuar no país, ressaltando que reconhece todos os esforços que eles tiveram que passar, assim como ela, que também tem formação no exterior.

“Quero aqui parabenizá-los e dizer que sempre ficamos muito felizes em receber novos profissionais para reforçar a medicina no Estado do Acre. Sejam muito bem vindos e saibam que o CRM é a casa do médico e que estamos aqui para ajudar no que for necessário. Desejo uma carreira brilhante a vocês e que atuem sempre pautados na ética e no respeito aos pacientes”, afirmou a presidente.

O primeiro-secretário do CRM, Dr. Virgilio Prado, explicou sobre as atividades desenvolvidas pela autarquia e os motivos da obrigatoriedade do pagamento da anuidade. Além disso, o diretor falou sobre a importância de os médicos manterem seus cadastros sempre atualizados junto ao Conselho.

Após dar as boas-vindas aos novos colegas de profissão, a subcorregedora Dra. Thereza Neuma falou sobre a importância de seguirem o Código de Ética Médica. Já a segunda tesoureira, Dra. Katia Simone alertou sobre a relação médico-paciente.

“Tratem seus pacientes como se estivessem tratando um familiar seu, tenham zelo na comunicação, zelo na elaboração do prontuário. Então, a mensagem é essa, que tratem seus pacientes com humanidade, com muito respeito, afinal nos formamos para isso, para oferecer esse cuidado”, disse a tesoureira.

O médico José Luiz Matias Vieira foi um dos que recebeu a carteira e agradeceu as boas-vindas. “Obrigado pela recepção, me sinto muito orgulhoso de estar voltando para casa hoje, sou aqui de Rio Branco. Estou à disposição, prometo honrar todo meu conhecimento, também sou filósofo, e estou aqui para somar com essa categoria, que é milenar.”

A doutora Kelly Bestene Lins também se disse feliz em poder regressar ao Acre para exercer a Medicina. “Na realidade, vim após o falecimento da minha mãe e agora consegui revalidar meu diploma e quero também poder somar com os colegas novos e ajudar nosso Estado.”