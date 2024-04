Polícia Civil diz que até 40% de roubos foram elucidados em Cruzeiro do Sul

Em Cruzeiro do Sul, de acordo com a Polícia Civil, ações do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais – NEPATRI foram responsáveis por resolver cerca de 30% a 40% dos casos de roubo e furto no ano passado.

De acordo com o delegado Jardson Pereira, a polícia intensificou o combate aos crimes contra o patrimônio desde meados de 2023. “Foi feito um levantamento dos nomes de criminosos que mais furtam na cidade e mais de 80 estão na lista, sendo reincidentes no crime de furto. Destes, mais de 60% já foram presos ou estão na penitenciária”, afirmou.

A autoridade policial destacou também que mais de 60 objetos furtados foram devolvidos aos seus legítimos donos, incluindo mais de 40 celulares. “Orientamos os cidadãos a não adquirirem objetos de procedência duvidosa, pois a polícia está empenhada em prender os criminosos e responsabilizar os receptadores”, cita o delegado.