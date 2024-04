Turista é atacada por urso após parar na beira de estrada para tirar foto

Uma turista escocesa de 72 anos, que não teve a identidade revelada, foi atacada por um urso após parar na beira de uma estrada na Romênia, no sudeste europeu. De acordo com a imprensa internacional, a mulher queria tirar uma foto no momento do acidente. Ela foi socorrida e encaminhada para um hospital local.

O ataque aconteceu na segunda-feira, 22, em uma rodovia Transfăgărășan, na cadeia de montanhas dos Cárpatos. Segundo o Mirror, ela estava viajando com um amigo quando viram dois ursos-pardos na estrada.

Ela abaixou a janela para uma foto dos animais. Um deles, no entanto, ficou sobre as patas traseiras, se enfiou pela abertura e lhe deu um golpe. Por sorte, o amigo dela reagiu rapidamente e conseguiu fugir.

A idosa foi levada até um hospital, sem risco de morte. No local, ela informou à mídia local que estava apenas com o braço dolorido por causa do ataque.

“Eu só queria tirar uma foto dele. Estávamos no carro e íamos tirar uma foto, e os ursos vieram até a janela”, relembra a mulher.

Segundo informações do The New York Post, o país conta com cerca de 8 mil ursos-pardos. Em cinco anos, de 2016 a 2021, ocorreram 154 ataques.