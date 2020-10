Vídeo: festa na chegada avião da GOL que marcou a retomada de voos em Cruzeiro do Sul

O estado do Acre está entre os destaques da malha aérea de outubro de 2020 da GOL Linhas Aéreas, maior companhia doméstica do Brasil, com 36 milhões de Clientes transportados ao ano e quase duas décadas de história.

Com a reabertura da base da GOL em Cruzeiro do Sul (CZS) a partir do dia 19 de outubro, a oferta de assentos no Estado cresce 27% em comparação com o mês anterior, setembro. Assim, os Clientes da região passam a se comunicar com a capital do Estado, Rio Branco (RBR), e com Brasília (BSB), rota que implica escala em Rio Branco.

Desconto e Horário dos Voos

Em comemoração ao retorno das operações em Cruzeiro do Sul, a Companhia está oferecendo códigos promocionais de desconto* a todos os Clientes para compra de passagens entre 10/9 e 11/10, conforme a descrição abaixo:

CZS20 – Código válido para descontos de 20% nas tarifas aéreas entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco e entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul;

– Código válido para descontos de 20% nas tarifas aéreas entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco e entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul; CZS15 – Código válido para descontos de 15% nas tarifas aéreas das rotas Cruzeiro do Sul-Brasília, Cruzeiro do Sul-Goiânia, Cruzeiro do Sul-Palmas, Brasília-Cruzeiro do Sul, Goiânia-Cruzeiro do Sul e Palmas-Cruzeiro do Sul;

CZS10 – Código válido para desconto de 10% nas tarifas aéreas entre Cruzeiro do Sul e todos os demais destinos domésticos e seu trecho para Cruzeiro do Sul;

Veja abaixo os horários dos voos e frequências. Lembrando que a partir de 2 de novembro/2020 os voos serão diários!

Origem (saída) – Destino (chegada) – Frequência

Rio Branco (11h05*) – Cruzeiro do Sul (12h15*) – Segunda, quarta, sexta-feira e domingo.

Cruzeiro do Sul (12h55*) – Rio Branco (14h05*) – Segunda, quarta, sexta-feira e domingo.

* Horário local / ** Horários sujeitos a alterações.

Origem – Destino – Frequência

Brasília (9h00) – Cruzeiro do Sul (12h15*) – Segunda, quarta, sexta-feira e domingo

Cruzeiro do Sul (12h55*) – Brasília (19h55) – Segunda, quarta, sexta-feira e domingo.

* Horário local / ** Horários sujeitos a alterações.

A chegada do 1o voo após a retomada ocorreu com batismo e muita festa. Assista: