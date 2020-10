Chefe de Departamento indicado de Rocha é exonerado por Gladson Cameli

O ex-diretor do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (IAPEN) e que atualmente ocupava a função de chefe de departamento na Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP), Lucas Gomes, é mais uma vítima da caneta azul de Gladson Cameli.

Indicado pelo vice, Major Rocha, ao cargo no IAPEN, Lucas teve uma gestão marcada por embates com o judiciário, principalmente com a então juíza da Vara de Execuções Penais, Luana Campos. Exonerado em março, um mês depois voltou à gestão no cargo de chefe de departamento na Sejusp.

Na edição desta terça-feira, 20, o governador Gladson Cameli publica a exoneração de Gomes, que não faz mais parte do quadro de comissionados do governo acreano.